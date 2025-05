Nicholas Saputra Ungkap Kisah Syuting AADC2 di 3 Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Film fenomenal Ada Apa dengan Cinta? segera dilanjutkan dengan sekuel keduanya. Film AADC2 yang pengambilan gambarnya berlokasi di Yogyakarta, Jakarta, dan New York itu akan tayang di bioskop pada 28 April 2016 mendatang.



Nicholas Saputra yang berperan sebagai Rangga dalam film itu menceritakan pengalamannya saat syuting. Berbeda dengan film pertama yang semuanya berlokasi di Jakarta, kali ini Nicholas berkesempatan syuting di kota lain juga. "Yang kedua ini lebih banyak di Yogya, senang sekali karena ada nafas baru," kata Nico saat konferensi pers di The Hall Senayan City, Senin, 15 Februari 2016.



Nico sangat menikmati pengalaman syuting di Yogya karena udaranya yang segar. "Waktu berangkat ke lokasi syuting juga enggak macet kayak di Jakarta," kata Nico.



Kru AADC2 menghabiskan waktu syuting paling lama di Yogyakarta, yakni hampir sebulan. Selanjutnya, syuting dilakukan di Jakarta dan New York.



Nico juga menceritakan pengalaman paling berkesannya saat syuting di Brooklyn New York. Nico harus berakting di bawah suhu minus 22 derajat celcius. "Dinginnya masih terasa sampai sekarang," ujar dia sambil tertawa.



AADC menjadi fenomena di dunia perfilman saat dirilis pada 2002 lalu. Film ini berkisah tentang dua remaja SMA yang saling jatuh cinta karena sama-sama menyukai puisi. Dua pemeran utama AADC, Dian Sastro dan Nicholas Saputra meroket namanya setelah membintangi film ini.



Sekuel AADC2 akan mengangkat kisah Cinta dan Rangga setelah 14 tahun berlalu. Pengambilan gambar dilakukan di Yogyakarta, Jakarta, dan New York selama 31 hari. Saat ini, film tersebut sudah memasuki tahap akhir masa pascaproduksi.



MOYANG KASIH DEWIMERDEKA