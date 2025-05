TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy mengunggah video mini dalam akun Instagram-nya. Video tersebut memperlihatkan dia sedang bergoyang seksi. Tubuh mungil Nikita dibalut tank top abu-abu dan celana bahan motif polkadot hitam.



Nikita seperti berada di ruang baju miliknya. Terlihat kaca besar dengan lemari terbuka yang isinya koleksi baju milik Nikita. Bersama kawannya, dia tampak menggoyangkan pinggul serta bokongnya yang diringi musik R&B.



BACA JUGA

Seru, Ketika Happy Salma Nikah Siri, dan Olga Lydia...

Kecaman Keras Rachmawati: Saya Sudah Bilang, Jangan Jokowi



Dalam video tersebut terlihat, Nikita dan kawannya bergantian keluar dari balik lemari besar. Nikita terlihat tertawa sambil bergoyang. "and when it's over i press rewind tho! #GoPro," demikian Nikita menulis dalam caption akun itu.



Setelah bergoyang, Nikita mengenakan jaket dan topi yang sering dikenakan Bruno Mars dalam video klipnya. Lalu Nikita mengibaskan rambutnya dan sekonyong-konyong memberikan ciuman ke arah kamera sambil tertawa.



Video ini mengundang penggemarnya berkomentar. Bahkan ada netizen yang membandingkan aksi Nikita dengan Marshanda yang pernah mengunggah video di YouTube beberapa tahun lalu. "Kalo yg nari2nya marshanda jatohnya beda ya," komentar netizen.



ALIA FATHIYA



BERITA MENARIK

TRAGEDI MINA: 4 Anaknya Tewas, Begini Reaksi Lelaki Ini

Bulan Darah 28 September, Kiamat? Inilah 4 Hal yang Langka