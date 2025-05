Nino Fernandez Kembali Muncul di Get Married

TEMPO.CO, Jakarta - Nino Fernandez untuk ketiga kalinya dipercaya memerankan tokoh Randy dalam sekuel film Get Married. "Saya mau berterima kasih sama Pak Parwez karena bisa berperan di tiga film dengan satu karakter yang sama," kata Nino bangga di sela-sela gala premier 99% Muhrim - Get Married 5 di Epicentrum, Selasa, 28 Jul 2015.



Aktor kelahiran Hamburg, 13 Januari 1894, ini mengungkapkan, tokoh Randy diperankan Kevin Richard pada film Get Married 1. Fedi Nuril juga sempat memerankan tokoh Randy, tepatnya pada Get Married 3. Namun, ternyata, Parwez kembali mempercayakan peran Randy kepada Nino Fernandez pada sekuel Get Married 4 dan Get Married 5.



Aktor yang pernah berakting sebagai pria homoseksual dalam film Coklat Stroberi ini menuturkan setiap sekuel Get Married meninggalkan kesan yang berbeda-beda baginya. "Yang paling ngena buat saya mungkin yang keempat, kali, ya," katanya. Ia mengatakan pada sekuel Get Married 4 ini ia dan Nirina merasa memiliki chemistry yang lebih dalam daripada sebelumnya karena Get Married 4 lebih menceritakan romantisnya kehidupan Randy dan Mae. "Saya sama Na lebih ada koneksi disana," ucap aktor berusia 31 tahun ini.



Ia mengungkapkan bahwa sekuel Get Married 5 tidak terlalu menceritakan hubungan Randy dan Mae, melainkan hubungan anak dengan orang tua. Ia pun mengungkapkan beberapa poin yang menurutnya menjadi inti cerita Get Married 5 ini.



"Kalau keluarga itu kita enggak bisa milih, persahabatan juga enggak. Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa hidup sama orang tua kita daripada sama orang lain," kata aktor berdarah Jerman ini. "Intinya, rukun sama orang tua sampai akhir waktu. Itu, sih, pesan yang paling kena."



DINI TEJA