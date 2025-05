TEMPO.CO, Jakarta - Nirina Zubir selama ini dikenal memiliki penampilan yang unik pada rambutnya. Biasanya, ibu dua anak itu selalu mewarnai rambutnya. Penampilannya sempat berubah ketika berstatus menjadi istri Ernest.



Tapi, pada gala premier film Get Married 3 di Epicentrum, Selasa, 28 Juli 2015, ibu dari Zivara Rucigarati Sharief dan Elzo Jaydo Anvaya, ini hadir dengan rambut berwarna ungu.



"Jadi, kalau tahu Nirina dari dulu kayak apa, ya orang justru akan mengerti saat aku bilang, 'Hey, I'm back’," ujarnya bersemangat. Nirina berujar, saat ini putri pertamanya sudah berusia 5 tahun, sedangkan putranya 3 tahun. Ia beralasan, dengan begitu, dia bisa mulai bekerja lagi dan merasa lebih fleksibel.



Selain ingin mengeksplorasi gaya baru lagi, Nirina diminta putri sulungnya, Zivara, untuk mengubah penampilannya. Nirina menuturkan Zivara sudah lama ingin melihat ibunya mengubah penampilan. Namun Nirina belum punya waktu yang tepat untuk mewarnai rambutnya.



"Dia lagi suka banget sama My Little Pony dan akhirnya minta maminya untuk seperti salah satu karakter yang dia sukai," tutur mantan VJ MTV ini. Setelah memiliki waktu yang tepat, Nirina lantas mengganti warna rambutnya.



"Begitu pulang, anak shock, dia bilang, 'Huh, Mommy, you're like My Little Pony, I love you’," kata Nirina. Artis 31 tahun ini mengaku sangat senang bisa mengabulkan permintaan putrinya tersebut. "Sekarang dia senang banget sama rambut ungu saya. Tiap kali ketemu, dia selalu bilang, 'Mommy, your hair... purple'," ucap Nirina sambil tersenyum.



DINI TEJA