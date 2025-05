TEMPO.CO, Jakarta - Nirina Zubir merasa bersyukur dan bangga karena menjadi salah satu artis yang terlibat dalam sekuel film Get Married. Aktris bernama lengkap Nirina Raudhatul Jannah Zubir ini mengatakan film ini sudah mendarah daging di hidupnya.



"Nirina melihat metamorfosis dari film kesatu sampai kelima," ucap ibu Zivara Rucigarati Sharief dan Elzo Jaydo Anvaya ini. "Get Married tuh punya cerita masing-masing. Ini bukan jawaban diplomatis. Cerita dari film Get Married ini aja agak mirip ke kehidupan pribadi Nirina," katanya di Jakarta, 28 Juli 2015.



Aktris kelahiran Madagaskar, 12 Maret 1980, ini menuturkan Parwez, produser Get Married, seperti ayah baginya yang selalu memberikan nasihat-nasihat melalui film. Get Married pertama, kata Nirina, seolah-olah menasihatinya agar cepat menikah. "Akhirnya beneran, kan. Abis Get Married, nikah," katanya.



"Terus, abis gitu, 'buruan punya anak,' ternyata di kehidupan sebenarnya juga gitu, kan. Hamil dan punya anak," ujar wanita yang saat ini memiliki rambut berwarna ungu itu. Sementara itu, sekuel Get Married 5 ini memiliki nasihat yang lebih mendalam bagi Nirina karena ia merasa Parwez menasihatinya agar ia mengenakan hijab seperti Mae.



Bagi Nirina, semua sekuel Get Married meninggalkan kesan yang berbeda. Sama seperti pemain lain, Nirina mengatakan bersedih karena Get Married 5 disebut sebagai sekuel terakhir. Tak hanya karena film ini berakhir, ia juga sedih karena pada film ini Agus Ringgo dan Desta tidak ikut bermain.



DINI TEJA