TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahagia menyelimuti Nita Sofiani lantaran ia akan menikah dengan Vin Rana. Nita, yang merupakan Miss Indonesia Earth 2013, akan meninggalkan masa lajangnya dan menikah dengan Vin. Selama ini Vin merupakan aktor India dan salah satu pemeran Nakula dalam serial teledrama India, Mahabarata.



Dalam akun Istagram-nya, @nitasofiani, pada Kamis, 26 November 2015, ia menulis, "Thank you so much#Tabloid Bintang for sharing this! #nitavieweddingproposal#ViNita#nitasofiani#VinRana #IndiaIndonesia."



Nita mengunggah foto tersebut berupa guntingan berita dari tabloid Bintang Indonesia yang memasang foto Nita dan Vin. Dalam berita itu disebutkan pernikahan berlangsung pada 8 Januari 2016 dan tercantum surat undangan pernikahan.



Unggahan ini langsung mendapat komentar. "Jodoh itu Allah yg mengaturnya. Klo kata Allah jadi ya jadi. Kalo ndak ya batal... berarti Ayu Ting Ting dan Saheer Sheikh juga sudah sesuai takdirnya..., jadi nggak usah ribut lagi...," tulis akun @bettipoetri.



"Semoga pernikahan kalian lancar dan langgeng ya nita sofiani," tulis akun @nurannika.



Pada akun @dhilsha_ns692, "Pengen liat pernikahannya di india @nitasofiani entar gaya ala-ala India. Jadi ga sabar deh pengen segera tanggal 8 Januari 2016...."



HADRIANI P



