Nonton Konser Bon Jovi, Once Kagumi Sosok Berdedikasi Ini

TEMPO.CO, Jakarta: Bon Jovi adalah salah satu grup musik rock yang banyak dikagumi musikus lokal, salah satunya penyanyi Once Mekel. Once mengatakan sudah dapat tiket konser bertajuk Bon Jovi Live! itu meskipun dia tidak memberitahukan kategori tiketnya.



"Dapat tiket undangan. Pokoknya (kategorinya) yang enaklah," tulis mantan vokalis Dewa 19 itu melalui pesan singkat kepada Tempo, 10 September 2015.



Once yang rencananya akan datang bersama saudaranya berharap Jon Bon Jovi (vokal), David Bryan (kibor), dan Tico Torres (drum) memainkan lagu-lagu terbaiknya. Salah satu lagu yang paling bermakna dalam hidup pria kelahiran Ujungpandang, Sulawesi Selatan, 21 Mei 1970 itu adalah single pertama Bon Jovi yang berjudul Runaway.



"Single lama lebih bagus. Dulu saya bawakan (Runaway) waktu masih SMP," ungkap pria pengagum tokoh Sukarno itu.



Menurut Once, Bon Jovi memberi dia semangat dan inspirasi dalam bermusik. Once justru mengagumi Bon Jovi karena sosok sederhananya, meskipun Once melihat Bon Jovi tidak serevolusioner The Beatles, Mike Jagger, atau Jimi Hendrix.



"Saya lihat Bon Jovi ini sebagai artis yang punya dedikasi teratur dan konsisten saja. Dia bertahan sekian lama. Padahal di zamannya banyak (band) yang main di genre musik seperti ini," ungkap pria gondrong pelantun lagu Dealova itu.



Bon Jovi memang dikenal sebagai grup yang mampu bertahan dari serangan aliran musik yang mendominasi setelahnya, seperti New Wave, Grunge, Britpop, hingga Nu Metal. Selama lebih dari tiga dekade berdiri, Bon Jovi telah merilis 13 album studio dan rencananya akan merilis album terbarunya tahun depan.



LUHUR TRI PAMBUDI