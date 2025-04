Oka Mahendra Putra Meninggal Dunia Setelah Sakit Dua Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Jenazah mantan kekasih Awkarin, Oka Mahendra Putra, dimakamkan di kompleks pemakaman muslim Al-Maajid, San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Rabu, 19/7, siang.

Usai pemakaman, ayah Oka Mahendra Putra memberikan pernyataan bahwa anaknya tidak bunuh diri. Pernyataan itu sekaligus untuk mengklarifikasi kabar yang menyebutkan Oka bunuh diri.

"Oh, no no no! Sudah banyak berita yang simpang siur," ujar ayah Oka Mahendra Putra di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Mengenakan baju koko berwarna putih, ayah almarhum Oka Mahendra Putra menyebutkan penyebab meninggalnya sang anak. "Dia collapse by design, karena teman-temannya," kata dia.

Dua bulan belakangan, Oka yang CEO Takis Entertainment tersebut memang terlihat berbeda. Kata sang ayah, Oka Mahendra Putra tidak mau makan dan tidak mau beraktivitas.

"Ya sakit, dua bulan enggak mau makan. Makannya sedikit sekali. Itu saja," tutur ayah almarhum Oka.

Sebelumnya, beredar kabar Oka Mahendra Putra meninggal karena bunuh diri karena menenggak sianida di kediamannya di kawasan Tangerang. Namun Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alexander Yurikho, mengatakan tidak ada kasus bunuh diri atas nama Oka Mahendra Putra.

TABLOIDBINTANG.COM