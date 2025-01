Perjalanan

Okupansi dan Kunjungan Wisatawan di Kawasan ITDC Capai Rekor Tertinggi

Dengan pencapaian positif ini, ITDC optimis memperkuat posisi kawasan The Nusa Dua, The Mandalika, dan The Golo Mori sebagai destinasi wisata unggulan

20 Januari 2025 | 22.00 WIB