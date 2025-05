Once Mekel Mengenal Bon Jovi Lewat Kaset Bajakan

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi Once Mekel adalah salah satu pengagum grup rock 1980-an, Bon Jovi. Bagi Once, grup yang diperkuat Jon Bon Jovi (vokal), David Bryan (keyboard), dan Tico Torres (drum) ini tetap konsisten berkarya selama lebih dari tiga dekade berkarier.



Perkenalan pertama Once pada musik Bon Jovi adalah ketika ia masih berseragam putih-biru. Pria kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 21 Mei 1970, ini mulai mendengarkan lagu grup asal New Jersey, Amerika Serikat, itu lewat album yang dikoleksi kakaknya.



Tapi ternyata, album Bon Jovi yang didengarkan Once adalah album bajakan.



"(Mendengarkan Bon Jovi sejak) era bajakan, eranya kaset murah. Jadi saya punya album Bon Jovi dengan judul sama tapi beda distributor," ujar Once lewat pesan pendek kepada Tempo, pada Kamis, 10 September 2015.



Mantan vokalis Dewa 19 itu menjelaskan bahwa distributor kaset pada waktu itu menjual album dalam versi yang berbeda-beda. Bahkan, kata Once, kaset Bon Jovi yang dibeli di distributor tertentu juga memuat beberapa lagu dari album sebelumnya.



"Jadi, ibaratnya beli satu album dapat satu setengah. Kasihan Bon Jovi ini, artis korban pembajakan sejak dulu," ujar pelantun lagu Dealova itu.



Di Indonesia, industri rekaman baru memasuki era kaset sekitar pertengahan 1960-an. Pada saat itu, berkembangnya teknologi membuat banyak label dan distributor beralih ke kaset karena lebih praktis dan murah diproduksi ketimbang piringan hitam.



Namun hal ini malah dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan pembajakan dengan berkedok label atau distributor gadungan. Waktu itu, pembajakan mewabah, terutama terhadap lagu-lagu Barat, karena belum ada institusi yang kuat untuk mengawasi pembayaran royalti.



LUHUR TRI PAMBUDI