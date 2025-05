One Direction Buka Rahasia: Kami Semua Jomblo!

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira bagi penggemar One Direction. Kelompok musik boy band ini mengkonfirmasi status mereka. Semuanya adalah singel alias jomblo.



Seperti dilansir dari laman Hello Magazine, 20 November 2015, para penembang Perfect itu berbicara tentang kehidupan cinta mereka selama wawancara di ITV dalam acara The Jonathan Ross Show.



Presenter televisi menanyakan keempat pemuda tentang hubungan mereka: "Apa yang terjadi dalam kehidupan cinta Anda pada saat ini? Siapa yang singel, siapa yang berpacaran, kalian semua singel bukan?"



Keempatnya menyahut: "Kami semua singel, ya."



Status lajang dari anggota kelompok menunjukkan perubahan terbaru, sebagaimana Liam Payne sebelumnya mengencani Sophia Smith selama dua tahun sampai mereka berpisah pada Oktober. Pemuda 22 tahun itu dilaporkan sangat terpukul dengan perpisahan namun memilih fokus menjelang masa vakum band pada 2016.



Louis Tomlinson juga dilaporkan berpisah dari pacarnya Eleanor Calder pada Maret, sejak ia mengkonfirmasi bahwa ia menghamili penata gaya selebriti Briana Jungwirth setelah mereka bertemu melalui perkenalan teman.



Pemuda 23 tahun itu mengatakan ia pusing dengan pemberitaan, dan bahkan telah menerima beberapa tips menjadi orang tua dari Simon Cowell, yang merangkulnya mengucapkan selamat bahwa ia telah menjadi ayah.



Sementara Harry Styles dan Niall Horan keduanya diketahui singel.



HELLOMAGAZINE | MECHOS DE LAROCHA