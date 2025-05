TEMPO.CO, Jakarta - One Direction dirumorkan bakal bubar pada Maret tahun depan. Jika benar, pada tahun 2016 tak akan ada tur dunia dari boyband yang digawangi Harry Styles tersebut.



Dilansir Femalefirst, Senin, 24 Agustus 2015, grup band Inggris yang saat ini tengah menduduki peringkat teratas tangga lagu karena lagu terbaru, Drag Me Down, tersebut telah memutuskan untuk break dari aktivitas band-mereka.



Mereka ingin vakum dalam beberapa waktu untuk mengerjakan proyek masing-masing. Hal ini dilakukan guna mendukung proyek pribadi para personel yang telah berjalan jauh sebelum Zayn Malik keluar.



Para personel 1D—sebutan One Direction—memutuskan untuk melakukan hiatus selama 12 bulan. Dengan begitu, tahun depan tak ada konser dunia mereka. Hampir dapat dipastikan bahwa konser One Direction di Sheffield pada Oktober 2015 akan menjadi penampilan terakhir mereka.



"Ini bukanlah sebuah perpisahan, dan mereka berencana kembali bersatu pada masa depan," kata salah satu sumber.



Sampai saat ini, One Direction belum angkat bicara mengenai hal itu. Mereka tengah sibuk melakukan persiapan untuk peluncuran album kelima.



RINA ATMASARI | FEMALEFIRST