One Direction Rilis Single tanpa Zayn Malik: Drag Me Down

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah gonjang-ganjing mundurnya Zayn Malik dari One Direction, boyband asal Inggris ini merilis single. Ihwal single yang akan dirilis ini diumumkan Liam Payne, salah satu personel One Direction, melalui akun Twitter miliknya, @Real_Liam_Payne, sekitar pukul 06.00 pagi waktu setempat, 31 Juli 2015.



"Penuh kejutan, jangan lewatkan single baru kami! Judulnya Drag Me Down & saya harap kalian menyukainya sebagaimana kami," cuitnya, seperti dilansir dari The Telegraph, 31 Juli 2015. Liam Payne juga menyertakan kaitan ke situs iTunes Apple untuk mengakses single tersebut.



Single Drag Me Down pertama kali diputar di Radio 1, pada Jumat pagi, 31 Juli. Lagu ini agak berbeda nuansanya ketimbang lagu-lagu One Direction yang cenderung bermain di arena pop seperti You Don't Know You're Beautiful dan Steal My Girl. Media menyebut lagu ini memiliki peluang untuk menembus Top 40 singles chart.



Melalui akun Twitter, Payne juga mengunggah sebuah video yang mengajak para fan membeli single baru tersebut. "Ini adalah lagu pertama dari album baru kami, kami sudah bekerja sangat, sangat, sangat, sangat, sangat keras," ujar Payne.



Banyak pihak menduga, perubahan lagu itu merupakan penyesuaian One Direction pasca-ditinggal Zayn Malik. Sebab, Zayn Malik dikenal satu-satunya personel memiliki vokal yang bisa mencapai nada tinggi. Dalam lagu Drag Me Down, Harry Stiles, personel One Direction, kebagian menyanyikan nada-nada tinggi, untuk memenuhi harapan para penggemar.



Adapun Zayn Malik menyatakan mundur dari One Direction pada akhir Maret 2015. Hengkangnya Zayn Malik dari grup ini lantaran skandalnya dengan perempuan terungkap di media massa. Berita skandal itu berbuntut pada pertengkaran Malik dengan sang tunangan, Perrie Edwards. Lantaran galau putus tunangan, Malik absen dalam konser yang digelar di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015. Malik kemudian mengejar kembali Perrie Edwards untuk memperbaiki hubungan mereka.



Saat Malik menyatakan keluar, manajemen One Direction melalui akun resminya mengeluarkan pernyataan. “Kami sangat sedih Zayn pergi, tapi kami sangat menghormati keputusan tersebut dan akan terus menyayanginya,” seperti yang dikutip melalui akun resmi One Direction.



Kini, One Direction tinggal berempat, yakni Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, dan Louis Tomlinson setelah lima tahun berkarier bersama.



THE TELEGRAPH | NIEKE INDRIETTA