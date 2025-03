Orang Tua Kim Sae Ron Ungkap Percakapan Intim dengan Kim Soo Hyun Saat Masih di Bawah Umur

TEMPO.CO , Jakarta - Orang tua Kim Sae Ron membeberkan bukti adanya hubungan intim putri mereka dengan Kim Soo Hyun saat masih di bawah umur. Dalam konferensi pers yang digelar di The SpaceShare Gangnam Station Center in Seocho-dong, Seoul pada Kamis siang, 27 Maret 2025, orang tua Kim Sae Ron yang diwakili pengacara Bu Ji Seok itu menunjukkan bukti pesan antarkeduanya pada Juni 2016 saat Kim Sae Ron masih berusia 15 tahun.

"Kami akan mengungkap bukti atas dugaan bahwa mendiang Kim Sae Ron berpacaran dengan Kim Soo Hyun sejak ia masih di bawah umur dan mengungkap tanggapan hukum atas penyebaran informasi palsu tanpa pandang bulu kepada yang berduka," kata dia, seperti dikutip dari Sports Chosun.

Pesan Intim Kim Sae Ron dan Kim Soo Hyun melalui KakaoTalk

Bu Ji Seok menunjukkan bukti percakapan dalam pesan melalui aplikasi KakaoTalk dan tulisan tangan pada layar. Dikutip dari Pinkvilla, dalam salah satu percakapan, Kim Sae Ron mengirim emoji hati dan suara ciuman kepada Kim Soo Hyun. Oleh bintang My Love from the Star itu, pesan lewat aplikasi KakaoTalk itu dibalas dengan, "Lakukan yang sungguhan nanti." Kim Sae Ron selanjutnya kembali bertanya, "Apakah kamu merindukanku atau tidak?" KSH pun menjawab dengan nada bercanda, "Kamu? Bagaimana menurutmu—apakah aku merindukanmu atau tidak?"