Oscar 2017, Mahershala Ali Sebagai Aktor Pendukung Terbaik

TEMPO.CO, Los Angeles - Aktor Mahershala Ali membawa pulang penghargaan pertama malam perhelatan dunia film terbesar, Academy Awards 2017. Ali pulang membawa piala untuk Aktor Pendukung Terbaik lewat film Moonlight menjadi seorang bandar narkoba. Ali mengalahkan Jeff Bridges, (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Dev Patel (Lion), Michael Shannon (Nocturnal Animals).



Di atas panggung, Mahershala mengucapkan terima kasih kepada guru dan dosen sambil terharu dalam sambutannya. Dalam ajang tersebut, film La La Land mendominasi dengan membawa 14 nominasi.



Ajang perfilman dunia sepertinya sudah menjadi ajang politik. Di atas panggung, para aktor dan aktris curhat mengenai Donald Trump dan mengecam presiden yang baru saja menggantikan Barrack Obama itu.



Sang pembawa acara Jimmy Kimmel dalam pembukaanya ikut menohok Trump dengan candaanya dan memberikan tepuk tangan pada Merryl Streep atas pidatonya di panggung Golden Globe dengan menyindir Trump. *



ALIA | NYTIMES