TEMPO.CO, Jakarta - Agnes Monica mulai berani memproklamasikan kekasihnya meski tak pernah mengunggah foto bersama kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin. Justru Wijin yang pamer foto kebersamaannya dengan penyanyi yang sukses go international itu.



Wijin beberapa kali mengunggah foto kebersamaan mereka. "Never Jeopardize the BEST thing for a new thing #gotyourbacklikeYOUgotMINE #gotmybacklikeigotyours #alwaysonyourside," tulis Wijin pada keterangan foto yang diunggahnya.



Keterangan itu berada di bawah foto Wijin dan Agnes yang terlihat seperti berada di dalam mobil. Agnes menyandarkan kepalanya di bahu atlet basket itu.



Wijin juga mengunggah foto dia ketika sedang bersama Agnes dengan wajah kocak sambil makan makanan berbentuk stik. "#gotyourbacklikeYOUgotMINE #gotmybacklikeigotyours," tulisnya pada keterangan foto itu.



Sepertinya hubungan Wijin dengan Agnes baru berjalan satu bulan. Pasalnya, sekitar sembilan minggu lalu, Wijin mengunggah foto pertama kalinya dia bertemu dengan pelantun Coke Bottle itu. Dalam foto tersebut, keduanya masih terlihat kaku. Dengan latar lapangan basket indoor, foto itu dia unggah dengan keterangan, "Foto sama yg punya 'coke bottle' very Humble & nice. Thank you. #siapdiserbufansAGNEZ #topmarkotop #international #artist #ikutanramaaeng #ngepostberjamaah #taping #TMG."



Salah satu netizen mengomentari foto tersebut, "Caption kya orang baru kenal, tp skrg udah pacaran aja."



Ada pula netizen yang menulis bahwa Wijin baru saja putus dengan kekasihnya dan langsung nempel dengan Agnes. "Perasaan baru aja posted foto sama mantannya. Ini foto ada pas masih sama mantannya dulu deh kayaknya. Terus mereka putus. Mantannya dapet pilot. Wijin dapet diva Asia," komentar netizen itu.



ALIA F.