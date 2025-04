Pacari Miliader Saudi, Rihanna Sering Kecewa

TEMPO.CO, London - Rihanna dan kekasihnya asal Saudi, Hassan Jameel selalu terlihat bersama. Setelah tidak terlihat bersama selama beberapa minggu, Rihanna dan miliarder Saudi itu terlihat menikmati makan malam, Jumat, 29 September 2017 di London.



Tak ingin terlihat bersama, pasangan itu meninggalkan restoran China Park Chionis di Mayfair secara terpisah. Dengan mengenakan sweter, sepatu kaus kaki dan rok mini hitam, Rihanna meninggalkan restoran sekitar pukul 2 A.M. melalui pintu belakang.

Pelantun Love on the Brain itu lalu duduk di mobilnya sekitar setengah jam sebelum Hassan terlihat keluar dari gedung. Hasan Jameel tetap low profile, dia mengenakan pakaian kasual, memakai topi baseball, kaus, jaket, celana jins dan sepatu converse.



Hubungan Rihanna dan Hassan pertama kali terungkap setelah mereka terlihat bersama di kolam renang saat liburan mereka di Spanyol pada Juni lalu. Sementara kabarnnya mereka dilaporkan berkencan sejak Januari. Sepertinya pasangan tersebut masih ingin menjaga asmara mereka secara pribadi. Rihanna dan Hasan Jameel kabarnya sulit untuk bertemu melihat jadwal padat keduanya.



"Karena jadwal sibuk mereka, Rihanna dan Hassan berjuang untuk saling bertemu," kata seorang sumber kepada HollywoodLife.com. " Rihanna selalu menunggunya membuat hati Rihanna sering kecewa. Dia menginginkan kestabilan yang lebih baik dengan Hassan. Dia bosan berkencan dengan hal yang tidak pasti, Rihanna merindukan sesuatu yang lebih," kata sumber tersebut.



Rihanna terlihat begitu mencintai Hasan Jameel. "Rihanna ingin hubungan yang lebih teratur, stabil, dan sehat. Dia berharap bisa menyediakan lebih banyak waktu untuk kekasihnya tapi bahkan pada malam hari , seperti tadi malam di London, dia masih mendapati dirinya menunggunya."



Perilaku Hassan terkadang mengganggunya, namun Rihanna selalu mengatasinya karena cintanya pada pria itu. "Ketika bertemu, Hasan Jameel memperlakukannya seperti ratu, tapi kemudian dia bisa menjadi emosional bahkan seperti ingiin membakarnya di belakang juga," sumbernya melanjutkan.



"Ini membingungkan dan membuat frustrasi Rihanna. Baru tadi malam Hassan perlu membicarakan bisnis pribadi dengan seorang teman, jadi dia menyuruh Rihanna menunggunya di mobil selama kencan mereka. Dia kecewa karena dia bukan prioritas utamanya saat mereka bersama tapi Dia memaafkannya karena dia jatuh cinta padanya. "

Acceshowbis | ALIA