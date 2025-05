TEMPO.CO, Jakarta - Sophia Latjuba diketahui sebagai salah satu selebritas yang mendukung calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Basuki Tjahaja Purnama.



Bersama sang ibu, Sophia Latjuba sudah siap dengan seragam khas Ahok, kotak-kotak. Sophia mengunggah foto bersama ibunya yang kompak mengenakan seragam kotak-kotak merah di akun Instagram-nya, Kamis, 19 Januari 2017. Keduanya berada di eskalator, tapi wajahnya mengarah ke kamera.



"Semalam harusnya menghadiri acara @matanajwa. Berangkat sudah sesuai perhitungan, tiba2 di JOR stuck nggak jalan. Selama hampir 1,5 jam cuman maju 2 km. Akhirnya terpaksa balik keluar tol krn sudah nggak tahan lagi dan cari mall terdekat buat cari restroom dan makan. Alhasil, dua perempuan pakai kotak2 seliweran di mall dilihatin orang2," tulis Sophia Latjuba dalam keterangan foto itu.



Dalam foto itu juga, terlihat Sophia dan sang ibu kompak layaknya teman. Netizen memuji keduanya sebagai anak dan ibu yang cantik.



"cantik2ibu dan anak...pengen kalo bisa ketemu," kata salah satu netizen.



"Gorgeous .... both of you," ujar netizen lain.



ALIA