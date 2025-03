Pamela Bach-Hasselhoff, Mantan Istri David Hasselhoff, Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Karier Pamela di industri hiburan dimulai dari layar lebar. Ia tampil dalam Rumble Fish (1983), film garapan Francis Ford Coppola yang dibintangi Matt Dillon, Mickey Rourke, dan Diane Lane. Namanya kemudian melejit lewat Baywatch (1989) ketika ia memerankan Kaye Morgan, pemilik kafe yang muncul selama sepuluh tahun dalam serial itu. Selain Baywatch, Pamela juga membintangi sejumlah serial lain, seperti Sirens, The Young and the Restless, The Fall Guy, T.J. Hooker, dan Knight Rider.