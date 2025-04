Pariwisata Massal Sebabkan Kerusakan Taman Nasional di Spanyol

Taman Nasional Teide juga menjadi lokasi syuting episode pembuka serial televisi Lord of The Rings: The Rings of Power. Adegan pembuka itu memperlihatkan The Stranger melintasi lanskap berbahaya Rhûn bersama rekan-rekan Harfoot-nya. Rhûn adalah bagian dari peta Middle-earth yang Tolkien berikan sedikit detail dalam tulisannya.

Perusakan oleh Wisatawan

Dalam unggahan di media sosial, Ahad, 13 April 2025. Jaime Coello Bravo, direktur Yayasan Telesforo Bravo–Juan Coello, mengatakan bahwa Taman Nasional Teide "tersakiti". Bravo mengecam Cabildo de Tenerife (Dewan Pulau Tenerife) karena membiarkan dan mempromosikan perusakan atas taman yang disebut sebagai permata mahkota alam yang dilindungi di Tenerife. Menurut dia, jika permata mahkota saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan ruang lainnya? "Kita tahu karena sebagian besar sama atau lebih buruk. Ini adalah skandal dan memalukan karena kurangnya respons, tidak adanya tindakan, dan keterlibatan dalam situasi yang tidak berkelanjutan," kata dia, seperti dilansir Independent.co.uk.