Park Bo Gum Puji Akting Song Joong Ki di The Battleship Island

Park Bo Gum dan Song Joong Ki dikenal dekat. Kedua aktor ini sama-sama bernaung di bawah agensi Blossom Entertainment. Mereka juga sering melontarkan dukungan terhadap aktivitas masing-masing.



Park Bo Gum dan Song Joong Ki kembali membuktikan kedekatan mereka di tengah promosi film The Battleship Island, Rabu, 26 juli 2017. Park Bo Gum tiba-tiba menghampiri calon suami Song Hye Kyo ini saat tengah melakukan wawancara khusus.



Park Bo Gum datang membawakan es serut khas Korea Selatan, patbingsoo. Song Joong Ki bercerita jika Park Bo Gum melakukan hal tersebut sebagai bentuk apresiasi. "Kamu telah bekerja keras," kata Song Joong Ki menirukan alasan Park Bo Gum.



Park Bo Gum pun memberikan pujian terhadap akting Song Joong Ki di film The Battleship Island. "Akting Song Joong Ki terbaik. Itu sangat keren," ujar Park Bo Gum.



Terakhir, Park Bo Gum menunjukkan dukungan terhadap film The Battleship Island. Park Bo Gum merasa ada banyak hal yang bisa dipelajari ketika menonton film yang juga dibintangi Hwang Jung Min dan So Ji Sub tersebut.



The Battleship Island bercerita tentang usaha penduduk Korea Selatan menyelamatkan diri setelah terjebak di Pulau Hashima saat masa penjajahan Jepang. "Ini adalah film dimana saya bisa belajar tentang sejarah menyakitkan negara kami," terang Park Bo Gum.



The Battleship Island yang dibintangi Song Joong Ki tayang di Korea Selatan mulai Rabu, 26 juli 2017. Film ini juga akan ditayangkan di Indonesia pada Agustus.



