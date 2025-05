TEMPO.CO, Jakarta - Sejak hubungan asmara Shaheer Sheikh dengan Ayu Ting Ting bubar, aktor asal India itu seakan menghilang dari dunia maya. Banyak yang penasaran bagaimana reaksi Shaheer melihat Ayu, yang sering curhat di televisi mengenai sakit hatinya diselingkuhi Shaheer.



Akhirnya, ada juga yang mengunggah foto Shaheer terbaru. Tersebar di dunia maya, Shaheer terlihat berkeringat sambil memegang handuk. Wajahnya yang ganteng diselimuti kumis dan cambang seperti tak terurus.



Seorang penggemar yang membagikan potret tersebut memberi keterangan bahwa mereka sedang berada di pusat kebugaran untuk berolahraga. Shaheer hanya tersenyum tipis di depan kamera, terlihat wajahnya muram dan kelelahan.



"#NEW PIC ~ Our Heroo @Shaheer_S at Gym with fan," tulis fans dalam keterangan foto yang diunggah ke akun @shaheersomyafc.



Penampilan baru Shaheer setelah putus dari Ayu juga diunggah fan lainnya. Dalam foto tersebut, Shaheer, yang mengenakan kaos oblong berwarna abu-abu, tampak tak tersenyum. Brewok di wajahnya juga terlihat tebal dan tatanan rambutnya berantakan.



Banyak yang berasumsi penampilan Shaheer yang berantakan itu disebabkan oleh patah hati akibat putus dari pelantun lagu Alamat Palsu itu.



ALIA