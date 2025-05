Pemeran Film Comics 8 Ini Kantongi Honor Lawak Rp 40 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini, komedian Mongol Stres kebanjiran tawaran main film. Sebut saja film Air & Api yang tayang Maret lalu, disusul film Comic 8: Casino Kings dan Lamaran yang tayang bersamaan pada 15 Juli 2015. Belum lagi film Warisan Olga yang akan digarap setelah Lebaran dan dirilis pada Oktober mendatang.



Pria yang sejak awal dikenal sebagai komedian tunggal (stand up comedian) itu mengaku hanya ingin meningkatkan kariernya di dunia hiburan. Mongol sama sekali tidak kekurangan penghasilan dari profesinya membuat orang tertawa mendengarkan celetukannya. Pria yang dikenal dengan gaya ngondek-nya itu bahkan terang-terangan membocorkan nilai yang dia terima setiap melawak.



"Kalau orang baru disuruh stand up comedy dan dia lucu, biasanya dibayar Rp 4 juta. Kalau sudah setingkat gue gini, dibayar Rp 40 juta per 15 menit," ujar Mongol kepada Tempo setelah selamatan film Warisan Olga di kantor Rapi Films, Senin, 13 Juli 2015.



Sejauh ini, Mongol tidak merasa kesulitan dalam berakting. Pria kelahiran 27 September 1978 ini mengaku senang berakting, meskipun dia kurang suka dengan kehidupan artis.



"Gue kurang suka nongkrong sama artis. Biasanya, selesai kerja, gue langsung pulang. Paling bersosialisasi sewajarnya aja. Yang penting, kita baik sama orang," tutur pria yang mulai melawak sejak September 2011 itu.



Mongol menolak dipanggil artis, meskipun dia tidak memungkiri telah menjadi bagian dari artis. Dengan penghasilan yang fantastis, Mongol berusaha untuk tidak lupa daratan. Mongol mengaku lebih nyaman diperlakukan sama seperti ketika dia belum naik daun.



"Buat apalah sombong, kita jadi manusia ingin hidup damai dan enggak punya musuh, kan?" ucap pria bernama asli Rony Imannuel itu.



LUHUR PAMBUDI