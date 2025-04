Pendalaman Peran, Iqbaal CJR Bertemu Dilan Asli

TEMPO.CO, Jakarta - Di kalangan pembaca novel Dilan, ada yang tidak setuju ketika Iqbaal CJR ditunjuk memerankan sosok itu dalam film. Mereka mengeluarkan komentar-komentar yang cukup pedas.



Iqbaal CJR mengakui komentar-komentar itu sempat bikin dia drop. Namun setiap kali semangatnya terjun bebas, Iqbaal mencoba mengingat sesuatu untuk membesarkan hatinya. Misalnya, dia teringat fenomena Harry Potter di Hollywood.



“Film Harry Potter berakhir pada 2011. Sampai sekarang, penggemar garis keras Harry Potter masih banyak yang enggak terima Daniel Radcliffe menjadi Harry Potter. Begitulah risiko memerankan karakter dalam novel,” kata Iqbaal.



Iqbaal menyadari, pembaca novel Dilan dan penulisnya, Pidi Baiq, memiliki bayangan sendiri soal sosok Dilan. Pidi Baiq mengatakan bahwa dia butuh waktu dua tahun untuk mencari sosok yang bisa memerankan Dilan ke film.



Perjodohan Iqbaal dan karakter Dilan bermula ketika ia mudik ke Indonesia pada 24 Mei lalu. Iqbaal yang melanjutkan pendidikan di United World College, Montezuma, Amerika Serikat, saat itu tengah menjalani liburan musim panas.



Hari pertama tiba di Indonesia, ia ditawari produser memerankan Dilan. Bintang film Ada Cinta di SMA itu kemudian pergi ke Bandung untuk bertemu dengan Dilan yang asli beserta geng motor XTC yang kini berkembang di sejumlah wilayah.



"Saya bertemu dengan Dilan bulan Ramadan, meski tidak intens. Saya mengobrol juga dengan ayah Pidi sampai dinihari,” kata Iqbaal.



Jatuhnya peran Dilan ke tangan Iqbaal tidak hanya menerbitkan pro dan kontra. Rentetan spekulasi pun bermunculan. Antara lain, Iqbaal terpilih karena faktor kedekatan dengan rumah produksi Max Pictures-Falcon Pictures. Iqbaal bersama Falcon Pictures pernah mencetak box office lewat Coboy Junior the Movie (Anggy Umbara, 2013) yang ditonton 683 ribu orang.



Iqbaal menampik. “Ini bukan karena saya dulu personel CJR dan memiliki jutaan pengikut di medsos. Ini bukan soal siapa saya. Saya tak mau ambil pusing dengan komentar-komentar pedas itu. Saya rasa saya orang yang paling tahu soal Dilan, jika dibandingkan kandidat lain.”



Saat ini film Dilan sedang dalam tahap syuting.



