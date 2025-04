Pengelola Homestay Borobudur Antisipasi Perubahan Minat Turis

Berdasarkan catatan, setiap tahun Candi Borobudur dikunjungi sekitar 300 ribu wisatawan mancanegara dan 4 juta wisatawan nusantara. Turis yang menginap di homestay selama ini 70 persen wisatawan mancanegara dan 30 persen wisnus.



Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan Kampung Homestay Borobudur ini merupakan salah satu wujud pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo berharap agar Pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong pembangunan homestay. “Karena hal ini merupakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.”



Menurut Muslich harga sewa homestay bervariasi, antarai Rp75.000 hingga Rp600 ribu per kamar. Untuk per unit rumah bisa disewa dengan dengan harga Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per rumah.



Perbedaan harga itu tergantung fasilitas yang tersedia. Ada homestay yang menyediakan fasilitas AC dan air panas. Namun ada juga yang hanya menyediakan kipas angin dan televisi. Tentu harganya akan menyesuaikan. “Cukup murah sekitar Rp300 ribu sudah mendapatkan dua kamar plus minum teh, kopi dan makanan kecil," kata Muslich.