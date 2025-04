Penginapan-penginapan Mewah Ini Ikut Rayakan Ubud Food Festival

TEMPO.CO, Jakarta - Ubud Food Festival kembali digelar untuk ke tiga kalinya. Mengusung tema Every Flavor is a Story, selama tiga hari Ubud Food Festival menawarkan eksplorasi kuliner dari berbagai koki papan atas, restoran, dan ikon kuliner yang terkenal dari Indonesia dan seluruh dunia.



Bali, yang belum lama ini di nobatkan sebagai ‘Tujuan Terbaik Dunia’ oleh TripAdvisor, telah menjadi destinasi favorit di antara para wisatawan. Popularitasnya terus meningkat pesat. Terbukti dari data Airbnb yang menunjukkan kenaikan jumlah kedatangan pengunjung per tahun di 2016 sebesar 89 persen.



Tahun ini, selama akhir pekan Ubud Food Festival, Airbnb melihat adanya peningkatan pendapatan dari host Airbnb yang akan mencapai total US$ 193.000 (sekitar IDR 2.5 miliar), jika dibandingkan dengan bulan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa festival ini menarik begitu banyak orang untuk datang ke pulau ini!



Ubud yang merupakan daerah terlaris kedua di Bali akan lebih hidup selama Ubud Food Festival, tempat yang wajib dikunjungi bagi para pecinta makanan. Untuk mempermudah Anda, Airbnb telah mengumpulkan daftar tempat sewa liburan yang paling indah di kota ini. Anda akan memiliki tempat yang indah untuk bersantai selagi menikmati semua makanan yang begitu menggoda.



1. Rumah Jati Antik Jawa

Apa cara yang lebih baik untuk merasakan jantung dari budaya Bali selain tinggal di tempat yang terbuat dari kayu jati antik dari Jawa? Tempat unik yang berumur 150 tahun ini mengajak tamu untuk mengenal jati diri arsitektur Indonesia.

2. Kubah Bambu Sawah

Kubah 2 lantai yang unik dan ramah lingkungan ini terletak di tengah sawah, dirancang untuk wisatawan yang sadar lingkungan dan mencintai alam. Terbuat dari bambu, para tamu akan disuguhkan dengan panorama sawah yang indah dari puncak kubah.

3. Villa Mahakal

Terletak di tengah persawahan Syan, vila ini mengantarkan Anda pada indahnya pesona pedesaan Ubud, pemandangan sawah yang menakjubkan, dan gunung berapi yang merupakan ikon dari Ubud.

4. Suaka Kebijaksanaan Wu Wei

Tempat yang penuh dengan kedamaian ini menawarkan harmoni antara alam, spiritualitas, dan seni kreatif. Tempat ini mengajak tamu untuk bersantai dan larut dalam suasana tenang dari “suaka kebijaksanaan pertama di dunia”.

5. Bennu House

Tempat liburan romantis yang indah dan sempurna untuk dinikmati bersama pasangan Anda setelah hari yang panjang di Ubud Food Festival. Bennu House disebut sebagai "mimpi yang menjadi kenyataan" jika Anda mendambakan tempat yang "tenang dan damai" untuk tinggal di Ubud.

6. Villa Lebah

Di Vila Lebah, Anda bisa merasakan hidup bagaikan seorang bangsawan di jantung kota Ubud dengan kolam renang dan teras yang menakjubkan, dan juga bisa menikmati semua kenyamanan rumah yang terletak di sawah terpencil.

7. Pandora Villa

Nikmati pagi dengan pemandangan matahari terbit yang indah di Vila Pandora bersama dengan nuansa tropis yang khas untuk menenangkan panca indra Anda. Cukup jauh dari keramaian, namun cukup dekat untuk mendapatkan pengalaman asli dari budaya Ubud.

8. Villa di Sawah

Dengan lokasi yang dekat dengan pusat seni dan budaya Ubud, Vila di Sawah menawarkan suasana pedesaan dari sawah, dan juga dekat dengan yoga tradisional, upacara budaya, dan kehidupan malam yang menyenangkan.

9. Alang Alang Cottage

Pondokan ini dibuat sepenuhnya dengan tanaman khas Bali, Alang Alang. Tempat ini menawarkan kenyamanan dengan sejuknya angin yang berhembus serta perabotan kayu yang indah selama Anda tinggal disini. Pengunjung sebelumnya mengatakan bahwa tempat ini “sungguh luar biasa”.

10. Bamboo Eco Cottage

Anda dapat menyatu dengan alam di pondok bambu dengan pemandangan tanaman hijau dan sawah yang indah. Tempat ini merupakan tempat pelarian yang tenang dari keramaian kehidupan kota.

