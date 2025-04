TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha pariwisata diminta mencermati perubahan karakteristik wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia agar tercapai target kunjungan 20 juta wisatawan pada 2019.



Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman mengungkapkan, perubahan karakteristik wisman dipengaruhi situasi ekonomi negara yang bersangkutan, budaya, perkembangan teknologi, dan kondisi geografis asal wisman.



“Ada tiga komponen penting dalam pengembangan industri pariwisata, yakni karakteristik wisatawan, destinasi, dan pelaku industrinya. Belakangan ini, tren yang terjadi, misalnya di Bali, lama wisman menginap di Bali terus menurun. Nah, ini yang harus dipelajari lebih lanjut,” kata Dadang kepada Bisnis di Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.



Secara nasional, lama wisman menginap di hotel berbintang, mengutip Badan Pusat Statistik, masih menunjukkan fluktuasi dengan capaian tertinggi pada 2006 yaitu 3,2 hari, sedangkan capaian terendah pada 2010 yakni 2,64 hari.



Jika dilihat dari asal wisman, BPS mencatat wisman yang paling banyak berkunjung ke Indonesia juga mengalami perubahan. Pada tahun lalu, wisman asal Cina (13,96 persen) menggantikan peringkat pertama yang dulunya dipegang oleh wisman asal Singapura. Secara umum, lima besar negara asal wisman yang berkunjung ke Indonesia masih didominasi oleh China, Singapura, Australia, Malaysia, dan Jepang.



Khusus Jepang, Dadang mengungkapkan penurunan kunjungan dari 509.500 pada 2015 menjadi 468.107 tahun ini lebih banyak disebabkan oleh kondisi perekonomian Negeri Sakura yang melambat. Menurut dia, Cina merupakan negara pemasok wisman potensial yang bisa digarap secara maksimal karena Indonesia merupakan negara kepulauan.



Sebaliknya, secara geografis, Cina bukan negara kepulauan sehingga mereka sangat menyukai pantai dan laut.



Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, wisman yang berkunjung ke Indonesia rata-rata menghabiskan sekitar US$ 1.218 setiap kunjungan, sedangkan wisatawan Cina bisa menghabiskan hingga US$ 1.107. Dari US$ 1.107, wisatawan Cina lebih banyak berbelanja barang-barang bermerek di duty free. Dilihat dari daerah tujuan wisman, penurunan kunjungan terjadi di Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo hingga -27 persen sepanjang Januari-Desember 2016 (year-on-year) diikuti oleh Tanjung Balai Karimun dan Batam.



Sebaliknya, kenaikan kunjungan terjadi di Sam Ratulangi, Sulawesi Utara melesat 108,7 persen, Sepinggan 39,8 persen, dan Adisucipto, Yogyakarta 37,87 persen pada periode yang sama. “Tingkat kunjungan wisman juga dipengaruhi kondisi ekonomi asal wisman, jadi kami memang tidak bisa memaksa mereka datang,” ujar Dadang.



Khusus di Sulawesi Utara, peningkatan yang tajam itu didorong oleh banyaknya penerbangan carter dari Cina.” Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Djohari Somad bahwa para pelaku pariwisata harus segera beradaptasi dengan perubahan tersebut.



“Strategi marketing tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional dan seadanya. Mereka lebih banyak mengetahui mengenai destinasi melalui Internet. Begitu juga dengan penyediaan paket menarik yang didukung dengan harga kompetitif,” ucapnya.



