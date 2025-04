Penumpang Ini Diberi Rp 50 Juta untuk Ganti Penerbangan

Seorang pengguna lain mengatakan bahwa ia juga pernah mengalaminya, tapi dengan tawar-menawar. Nilai kompensasi dibuka dengan harga US$ 500 atau Rp 8,4 juta, lalu naik jadi US$ 1.000 atau Rp 16,8 juta tepat sebelum baik. "Saya naik dan mereka menawar US$ 1.500 (sekitar Rp 25 juta) untuk satu lagi, pria di belakang berteriak US$ 1.800 (Rp 30,3 juta) dan mereka mengambilnya seharga US$ 1.800,” kata dia.