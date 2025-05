TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Dawin sepertinya terkesan dengan fenomena “Om Telolet Om” yang menjadi viral sepanjang Rabu, 21 Desember 2016. Tidak tanggung-tanggung, Dawin mengungkapkan niatnya membuat “Om Telolet Om” sebagai judul lagu.



"Saya pikir OM TELOLET OM harus menjadi judul lagu saya selanjutnya," tulis Dawin di Twitter pada hari yang sama. Tweet Dawin ini langsung menghebohkan netizen. Lebih dari 2.800 orang mencuit ulang tulisan itu dan lebih dari 1.500 orang memberikan like.



Salah satu netizen bahkan sudah menyiapkan lirik lagu khusus untuk lagu Om Telolet Om ciptaan Dawin.



Baca Pula

Wanita Ini Beberkan Kejadian Olla Ramlan Ngamuk

Selebritas Hollywood Ikut Demam 'Om Telolet Om'



"They can imitate you but they can’t telolet you cause you got something special that makes me wanna honk you:-)," ucap salah satu netizen. Jika merasa familiar melihat tulisan ini, Anda tidak salah. Lirik lagu ini merupakan pelesetan dari lagu hit Dawin berjudul Dessert.



Fenomena “Om Telolet Om” sedang ramai diperbincangkan selebritas Hollywood. Mereka mulai menulis kalimat “Om Telolet Om” di media sosial setelah mendapat beragam komentar dari netizen Indonesia. Dari DJ internasional seperti Zedd dan DJ Snake hingga pemain sepak bola seperti Michael Ballack ikut larut dalam fenomena ini.



Istilah “Om Telolet Om” merujuk pada kebiasaan anak-anak yang menunggu sopir bus membunyikan klakson. Bunyi klakson bus terdengar seperti kata “telolet” sehingga anak-anak kerap meneriakkan kata, "Om telolet om" kepada sopir. Aktivitas ini menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Mereka bahkan merekam dan mengunggah video “telolet” tersebut.



TABLOIDBINTANG.COM