TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi K-Pop Sulli akhirnya memutuskan keluar dari grup vokal yang membesarkan namanya, f(x). Keputusan ini diambil karena Sulli ingin fokus di dunia akting.



Agensi SM Entertainment yang menaungi f(x) mengumumkan keluarnya Sulli dalam rilis resmi, seperti yang dilansir Korea Star Daily, Jumat, 7 Agustus 2015.



"Kami telah melakukan diskusi dengan Sulli, dan menghargai keputusan yang diambilnya. Dia keluar dari f(x), dan akan fokus berakting," demikian kata SM Entertainment



Sebelumnya, penyanyi berusia 21 tahun itu memang sempat membintangi beberapa drama Korea seperti To the Beautiful You (2012), dan Fashion King (2014).



SM Entertainment mengatakan f(x) akan tetap berkarya dengan empat orang anggota yang tersisa, yaitu Victoria, Luna, Amber, dan Krystal. Grup vokal wanita itu bakal tetap melakukan aktivitas seperti biasa.



Beredar kabar, keputusan Sulli keluar dari f(x) karena kedekatannya dengan Choiza, penyanyi K-Pop dari grup vokal Dynamic Duo. Mereka pernah tertangkap kamera sedang kencan di Yongsan, Seoul.



INDRI MAULIDAR | KOREA STAR DAILY