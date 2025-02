Perayaan Cap Go Meh di Kota Makassar Libatkan 6.000 Orang

TEMPO.CO , Jakarta - Ribuan orang hadiri festival arak-arakan dewa dan budaya dalam rangka merayakan Cap Go Meh Imlek 2567 Kongzili/2025 Masehi di Kawasan Pecinan, Jalan Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Dikutip dari Antara, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid juga turut hadir dalam perayaan tersebut.

Tentang Cap Go Meh

Cap Go Meh berasal dari dialek Hokkien. Cap artinya sepuluh, Go artinya lima, dan Meh artinya malam. Sehingga, secara istilah arti Cap Go Meh adalah malam kelima belas dari bulan pertama.