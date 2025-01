Perayaan Imlek 2025 di Disneyland California Hadrikan Tiga Tradisi Asia

Keseruan lain yang digelar dalam acara ini yaitu world of color sebuah pertunjukan malam hari yang menampilkan momen-momen dari film Disney dan Disney Pixar yang diproyeksikan pada layar air raksasa. Persembahan tersebut dilakukan di Taman Paradise selama 22 menit bersamaan dengan 1.200 air mancur yang menyembur. Sebelum agenda ini dimulai, pengunjung bisa terlebih dahulu melihat Hurry Home–A Lunar New Year Collaboration yang bertema Mulan dengan durasi 6 menit.

Pertunjukan musik juga turut meramaikan perayaan Imlek di Disneyland California. Jie Ma, Fortunes, New Tradition, dan Kim Eung Hwa akan tampil setiap hari mulai pukul 12.10 hingga pertunjukan terakhir 17.40 waktu setempat di Paradise Garden Bandstand. Ada juga Vocal Seol yang hadir Jumat sampai Minggu mulai pukul 15.00 waktu setempat di Sonoma Terrace.

Kalau mengunjungi tempat wisata, rasanya tidak lengkap jika hanya menikmati pertunjukannya tanpa mencicipi berbagai makanan yang dijual. Disney mengeluarkan menu baru untuk menyambut perayaan Imlek. Terdapat enam gerai pop-up di Pasar Tahun Baru Imlek yang menyuguhkan berbagai hidangan bertema Imlek. Ada Bamboo Blessings, Longevity Noodle Co, Lucky 8 Lantern, Prosperity Bao and Buns, Red Dragon Spice Traders, dan Wrapped with Love.