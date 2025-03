Percepat Antrean di Stasiun Kereta, Gunakan Fitur Face Recognition saat Mudik

Ketika musim mudik lebaran tiba, stasiun kereta api sering padat. Peningkatan jumlah penumpang ini berdampak saat boarding. Antrean penumpang selalu lebih panjang. Saat jam sibuk, arus penumpang kerap tersendat di boarding gate. Bagi yang terburu-buru atau yang kesal karena antrean panjang, hal itu cukup menjengkelkan.

Namun ada cara untuk mempercepat antrean, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menggunakan Teknologi face recognition guna mempermudah penumpang agar tidak perlu menunjukan dokumen fisik. Dalam teknologi ini data penumpang sudah terintegrasikan dengan data tiket kereta.

Teknologi ini sudah digunakan sejak September 2022, guna menggantikan penggunaan tiket berbahan kertas. Dengan layanan boarding dilengkapi kamera untuk mengidentifikasi identitas melalui wajah. Bagi Anda yang ingin mudik dengan kereta perlu tahu cara mengaktifkan fitur ini.

Registrasi dapat dilakukan dengan menempelkan e-KTP pada alat e-KTP Reader yang berada di Customer Service, Vending Machine, atau Check in Counter. Dengan menempelkan jari telunjuk kanan atau kiri pada pemindai, registrasi sudah selesai dilakukan.

Setelah registrasi, penumpang bisa langsung ke Face Recognition Boarding Gate menjelang jam keberangkatan. Mengarahkan wajah ke mesin pemindai dan bila data tiket dan identitas sudah sesuai, maka gate secara otomatis terbuka. Bila penumpang tidak punya e-KTP atau e-KTP dalam keadaan rusak, pada beberapa stasiun menyediakan layanan boarding secara manual.

Selain dengan e-KTP, layanan teknologi Face Recognition bisa dilakukan dengan aplikasi Access by KAI. Melalui proses registrasi dengan mengunggah data pribadi dan swafoto yang digunakan untuk verifikasi sistem. Berikut cara pendaftaran Face Recognition via Aplikasi Access by KAI.

Buka tab menu akun pada Access by KAI. Pilih menu Registrasi Face Recognition. Bacalah syarat dan ketentuan registrasi dan klik bagan “Setuju” setelah memahaminya. Periksa kembali data diri seperti Nama Lengkap, NIK, dan Tanggal Lahir. Klik “Foto Selfie” guna melengkapi proses verifikasi. Sebelum mengambil swafoto, perhatikan ketentuan pengambilan foto yang benar. Klik “Ambil Foto KTP” untuk mengambil swafoto. Setelah swafoto dan data diri sudah lengkap dan sesuai, klik “Daftar Sekarang”. Konfirmasi dan pastikan data yang diberikan, kemudian klik “Ya, Daftar” untuk menyelesaikan pendaftaran. Proses registrasi berhasil dan selesai.

Teknologi Face Recognition ini menggunakan data pengguna dengan standar internasional ISO 27001. Data penumpang secara otomatis tersimpan selama satu tahun, selain itu juga bisa dihapus sesuai dengan keinginan pengguna. Data yang disimpan hanya digunakan untuk proses boarding.

M. Syaifullah dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

