Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual? Ini Pesan Taylor Swift

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift menjadi korban pelecehan seksual DJ radio David Mueller pada 2013. Pelantun Look What You Made Me Do ini mengaku David meremas bagian belakang tubuhnya ketika berfoto bersama usai sebuah sesi wawancara.



