Pernikahan Miranda Kerr dengan Spiegel Hanya Dihadiri 40 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri aplikasi Snapchat yang dinobatkan sebagai triliuner termuda dengan total kekayaan mencapai $2.1 triliun, Evan Spiegel menikahi Miranda Kerr, 27 Mei.

Miranda Kerr tentu bukan nama baru di kalangan selebriti Hollywood. Dia adalah seorang supermodel asal Australia sekaligus mantan istri dari pemain film Pirates of the Caribbean, Orlando Bloom. Keduanya melangsungkan upacara pernikahan di Brentwood, Selatan California, Amerika Serikat.



Pernikahan Miranda Kerr tersebut dihadiri oleh 40 orang tamu undangan. Namun tidak berarti pernikahan keduanya tidak meriah.



“Untuk ukuran pernikahan yang tidak dihadiri ratusan orang, keduanya tentu menggelontorkan banyak uang. Upacara sekaligus resepsinya sangat sederhana, namun tetap terlihat mewah dan berkelas. Hal tersebut dapat dilihat dari gaun yang dikenakan oleh Miranda, dekorasi dan hal lainnya. Miranda pun terlihat sangat senang sekali ketika bersanding dengan Evan.” jelas seorang sumber yang menghadiri pernikahan tersebut.

Selama resepsi berlangsung, raut kegembiraan terpancar jelas di wajah kedua mempelai. Miranda bahkan sempat menyanyikan lagu populer tahun 90-an, You’re Still the One milik Shania Twain.



Evan dan Miranda Kerr bertemu pada 2014 lalu saat menghadiri acara makan malam Louis Vuitton. Keduanya kemudian memutuskan untuk bertunangan pada Juli 2016. Dan mengakhiri perjalanan cinta mereka menjadi sepasang suami istri pada 27 Mei 2017.



