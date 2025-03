Persahabatan Sejati Dua Ratu Pendaki, Meninggal Bersama dalam Pelukan Carstensz

Keduanya memang dikenal sebagai pendaki veteran yang sudah melakukan perjalanan mencapai berbagai puncak tertinggi di Indonesia. Mereka pun menjuluki diri sebagai Ratu Pendaki. "We are not the dancing queen, we are the hiking queen," tulis Lilie dalam unggahan di akun akun Instagramnya, @mamakpendaki yang berkolaborasi dengan Elsa di @exploreelsa pada 8 November 2024.

Sudah Mendaki Banyak Puncak Gunung di Indonesia

Unggahan ini menggunakan latar lagu 'The Dancing Queen' milik ABBA itu untuk menggambarkan kisah persahabatan mereka selama lebih dari 40 tahun. "Are We The Dancing Queen?" demikian judul unggahan itu.