TEMPO.CO, Jakarta - Akhirnya perseteruan keluarga besar Krisdayanti tampaknya selesai sudah. Diva pop Indonesia itu baru saja mengunggah fotonya bersama Aurel Hermansyah, Azriel, Anang Hermansyah, Ashanty, dan Raul Lemos.



Pertemuan itu sesuai dengan keinginan Aurel sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang sempat menjadi konsumsi publik.



KD mengunggah beberapa foto. Dia menyatukan beberapa foto dalam satu frame di Instagram. Salah satunya foto Krisdayanti berdua dengan Aurel Hermansyah dan Azriel. Lalu foto mereka berenam dan foto bersama ketika sedang makan.



Ada juga foto Anang dan Raul yang sedang berbincang serius serta foto bersama ketika berada di dalam lift.



"We pray we play we love We fight family we live, this family believes the power of happy Alhamdulillah Terimakasih Atas dukungan, doa, & perhatiannnya kpd keluarga kami," tulis KD menerangkan foto tersebut.



Sebanyak 1.467 netizen berkomentar positif dan menyatakan bersyukur atas pertemuan tersebut. Sebanyak 186 ribu menyatakan suka.



Lalu Krisdayanti mengunggah satu foto kebersamaan mereka di dalam elevator yang dindingnya penuh cermin. "Wefie," tulis KD.



Foto yang sama diunggah pula oleh Azriel dan Ashanty. "pls comment yg baik2 yaaa, #wearefamily," tulis Ashanty.



Aurel sendiri tak mengunggah satu pun foto dari pertemuan tersebut.



ALIA