Persiapan Bandara InJourney Airports Hadapi Arus Balik Lebaran

Fokus lainnya pada area keberangkatan adalah memastikan kelancaran proses check in. Seluruh infrastruktur dan fasilitas bandara untuk mendukung check in dipastikan siap, antara lain sistem informasi, mesin self check in dan mesin self baggage drop.

Area kedatangan

Pada area kedatangan, InJourney Airports bersama maskapai merencanakan dengan baik alur kedatangan mulai dari lokasi penempatan pesawat hingga penumpang meninggalkan bandara untuk menuju tempat tinggal.