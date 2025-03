Persiapan Mudik Lebaran Bandara Soekarno-Hatta Tambah 11 Unit Mesin X- Ray Baru

X-ray ATRS mampu meningkatkan kapasitas menjadi 300 persen yang semula 215 tray per jam menjadi 645 tray per jam. Dengan adanya ATRS ini mampu memberikan jaminan keamanan kepada penumpang dengan analisis gambar 360 derajat. "Bisa mempercepat proses pemeriksaan, meningkatkan keakuratan pada saat pemeriksaan berlangsung dan penumpang juga dapat melihat langsung barang yang dibawa melalui layar monitor," kata Asst. Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta , M. Holik Muardi dalam acara Visit Airport di Bandara Soekarno Hatta, Kamis 27 Februari 2025.

Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta juga dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Mulai dari sistem self check-in, self bag drop, boarding otomatis, hingga informasi penerbangan real-time yang terpampang di layar digital beresolusi tinggi.

Fasilitas self check-in dan self bag drop memungkinkan penumpang mengurus kebutuhan penerbangan secara mandiri dan lebih cepat. Area check in Terminal 3 didukung implementasi teknologi melalui fasilitas self baggage drop yang memungkinkan penumpang pesawat secara mandiri dan cepat bisa memproses koper, tas atau barang bawaan tercatat guna dimasukkan ke dalam bagasi pesawat.