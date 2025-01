Personil SNSD Taeyeon Bersiap Gelar Konser Tunggal di Jakarta Pada April 2025

Taeyeon debut sebagai anggota Girls' Generation pada 2007. Selama berkarier, ia juga aktif dalam berbagai proyek solo. Ia pertama kali menyumbangkan suaranya untuk lagu 7989 dalam album debut Girls' Generation (2007) dan album studio keempat Kangta, Eternity (2008). Popularitasnya sebagai penyanyi meningkat berkat soundtrack drama televisi seperti If (Hong Gil Dong, 2008) dan Can You Hear Me (Beethoven Virus, 2009).