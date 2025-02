Perusahaan Ini Bayar Ganti Rugi jika Penumpang Kehujanan di Destinasi Liburan

Sebuah studi yang diterbitkan oleh National Institutes of Health (NIH) berjudul "Season and Weather Effects on Travel-Related Mood and Travel Satisfaction" menemukan bahwa cuaca buruk dapat memengaruhi perjalanan pulang pergi. "Suhu yang lebih tinggi membuat peserta merasa lebih senang setelah perjalanan pulang pergi, sedangkan hujan atau salju memiliki efek negatif yang berlawanan," kata studi tersebut.