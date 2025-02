Pesona Pantai Kelingking Nusa Penida Peringkat 9 Pantai Terbaik 2025 TripAdvisor

TEMPO.CO, Jakarta - Pantai Kelingking Bali, termasuk dalam daftar pantai terbaik di dunia menurut TripAdvisor. Platform panduan perjalanan itu, merilis Travellers’ Choice Awards: Best of the Best Beaches 2025, berdasarkan analasis komprehensif ulasan pantai-pantai dunia selama setahun terakhir. Daftar tersebut menyoroti pantai-pantai yang mendapatkan rating tertinggi dari wisatawan, tips dari wisatawan serta pengalaman mereka.