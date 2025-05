Pevita Pearce Siapkan Novel Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah merilis buku perdananya, "Our Notebook : Peace in Mind War at Heart" tahun lalu, aktris yang kariernya melejit melalui film Lost in Love (2008), Pevita Pearce, kini berencana menggarap buku keduanya.



"Saya sudah mulai nulis buku lagi, mudah-mudahan tahun depan kelar," kata Pevita Pearce di Bandung.



Tak jauh berbeda dengan buku pertamanya, menurut Pevita Pearce, cerita yang tengah ia garap masih seputar percintaan remaja. "Seperti biasa, isinya puisi dan kumpulan cerita pendek kisah romansa remaja perempuan," kata dia.



Selain buku, proyek lain yang tengah sibuk digelutinya saat ini adalah syuting film bergenre drama-komedi romantis garapan Garin Nugroho berjudul Aach Aku Jatuh Cinta. Pada film tersebut Pevita Pearce beradu akting dengan aktor Cicho Jericho.



"Ceritanya mengisahkan tentang dua sejoli yang saling mencintai di tiga era, 1970, 1980 sampai 1990-an,saya berperan sebagai Yulia, orang yang sangat ceria tetapi serius dan suka memendam perasaan," kata dia.



Perempuan bernama lengkap Pevita Cleo Eileen Pearce itu mengaku cukup kesulitan ketika menjalani proses syuting film. Alasannya, sudah dua tahun ia tidak syuting, setelah film terakhirnya Tenggelamnya Kapal Van der Wick.



Namun sutradara Garin Nugroho yang juga menjadi mentornya berhasil membuat Pevita Pearce kembali tertantang untuk kembali berakting. Selain itu, kepiawaian lawan mainnya, Cicho Jericho dalam berakting juga cukup membantu Pevita pearce beradaptasi dengan karakter yang dimainkan.



"Ketika kerjasama dengan aktor yang luar biasa dan profesional, membangun chemistry itu mudah saja," kata dia.



