Pierce Brosnan Ditangkap Polisi di Bandara

TEMPO.CO, Vermont - Superstar Hollywood yang juga merupakan mantan pemeran James Bond, Pierce Brosnan, ditahan pihak keamanan di bandara karena kedapatan membawa pisau ketika hendak menaiki pesawat untuk penerbangan domestik.



Seperti dilansir Sky News pada 5 Agustus 2015, Brosnan, 62 tahun, ditahan karena diduga membawa pisau berburu berukuran 10 inci yang tersimpan dalam tas tangannya. Melalui rekaman kamera CCTV, Brosnan dilihat memberikan penjelasan mengenai pisau di dalam tasnya itu ke pihak keamanan.



Akhirnya Brosnan diizinkan melanjutkan perjalanan melalui Bandara Internasional Burlington di Vermont setelah masalah itu diselesaikan.



Hingga berita ini diturunkan, Brosnan belum membuat pernyataan sehubungan dengan kejadian yang menimpanya tersebut.



Aktor kelahiran Irlandia ini mulai memerankan James Bond sejak 1995 sampai 2002 dengan empat sekuel, yaitu Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough, dan Die Another Day sebelum digantikan aktor Daniel Craig (2005).



Brosnan juga menunjukkan akting cemerlangnya dalam film The Fourth Protocol, The Lawnmower Man, Mrs Doubtfire, dan Night Watch. Serta serial TV The Professionals, Murphy Stroke, Masterpiece Theatre, Play For Today, Manions of America, dan Remington Steele.



SKY NEWS | YON DEMA