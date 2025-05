TEMPO.CO, New York - Penyanyi Gwen Stefani, 46 tahun, mencurahkan emosinya lewat lagu baru berjudul Used to Love You. Lagu ini pertama kali dinyanyikan dalam konser Priceless Surprises di kota Apel Besar, pada Ahad, 18 Oktober 2015.



“Saya ingin berbagi lagu yang baru-baru ini saya tulis. Lagu ini sangat istimewa, mungkin akan menjadi single selanjutnya,” kata Stefani di atas panggung seperti dikutip EOnline, Ahad, 18 Oktober 2015.



Lagu ini diciptakan setelah Stefani menggugat cerai suaminya dua bulan lalu. Lirik lagu tersebut antara lain, “Yeah, boy / Thought this would happen / I let it sink in / You're gone," dan "I don't know why I cry / But I think it's 'cause I remembered for the first time / Since I hated you / That I used to love you." Pada bagian akhir dari lagu ini, Stefani menyanyikan, “There were no boundaries / But you just pushed me too far/ I guess nobody taught you / Nobody taught you how to love."



Stefani dan Gavin Rossdale, 49 tahun, menikah selama 13 tahun. Penyebab perpisahan itu, menurut TMZ, disebabkan oleh Rossdale yang kerap tur dengan kelompok musiknya, Bush. Sumber mereka menyebutkan bahwa Stefani memaksa Rossdale untuk istirahat dari tur dan tinggal di rumah, sementara Rossdale menyebut Stefani hipokrit karena sering menggelar konser pula. Setelah berpisah keduanya memberikan pernyataan akan tetap berkomitmen membesarkan tiga anak mereka: Kingston, 9 tahun, Zuma, 7 tahun, dan Apollo, 19 bulan dalam lingkungan yang gembira dan sehat.



Stefani dikabarkan sangat sedih dengan perpisahan itu. Penyanyi dari kelompok No Doubt ini pernah berpikir bahwa Rossdale adalah belahan jiwanya dan keluarga yang mereka bangun merupakan impian bersama. Sebelum bersama Rossdale, Stefani pernah dekat dengan Tony Kanal. Namun kecewa ketika basis No Doubt itu mengakhiri hubungan mereka pada 1994. Kisah patah hati dengan Kanal itu dituliskan Stefani dalam single Don’t Speak yang memuncaki tangga lagu dunia pada 1996.



Sebelum akhir tahun ini, Stefani berencana merilis album solo ketiganya. Dia dikabarkan akan berduet dengan sesama juri The Voice, Pharrell Williams, dan juga dengan Eminem. Ini merupakan album pertamanya dalam satu dekade terakhir. Lewat single emosional, Used To Love You, pengalaman patah hatinya dengan Rossdale, apakah lagu ini akan mengulang sukses single Don’t Speak? Kita lihat saja.



EONLINE | ROLLING STONE | DAILY MAIL | TMZ | AMANDRA