Plengkung Gading Yogyakarta Ditutup: Mengenali Bangunan Bersejarah Ini

UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia melalui Sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee (WHC) di Riyadh, Arab Saudi, pada 18 September 2023. Berdasarkan dokumen penetapan WHC 2345.COM 8B. 39., Sumbu Filosofi Yogyakarta diterima menjadi Warisan Budaya Dunia dengan tajuk The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks.

City of Philosophy: Evaluation of Tree Philosophy and Its Architecture in Yogyakarta Philosophical Axis Towards UNESCO World Heritage, menyatakan jalan setapak dari Panggung Krapyak sampai dengan Plengkung Gading dibuat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai simbol perjalanan manusia sejak lahir sampai remaja. Di tepi jalan yang membentang ke arah utara ditanam pohon asam (T. indica) dan pohon lontar (Mimusops elengi). Asam dalam bahasa Jawa berarti menggairahkan, indah, atau menarik. Adapun pohon lontar berarti dijunjung tinggi.