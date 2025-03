Polisi Ungkap Masih Ada Celah dari Penyebab Kematian Gene Hackman dan Istri

Pasangan Hackman ditemukan tewas di rumah mereka di Santa Fe, New Mexico, pada 26 Februari. Petugas pengendali hama yang datang ke rumah curiga karena tidak ada jawaban dari dalam. Ia menghubungi petugas keamanan lingkungan usai mengintip lewat jendela, dan melihat jasad keduanya. Polisi kemudian juga segera dipanggil ke lokasi.

Hasil nekropsi (autopsi pada hewan) terhadap Zinna diharapkan dapat memberikan jawaban tambahan. Mendoza juga mengkonfirmasi bahwa Zinna menjalani prosedur medis pada 9 Februari, tapi belum diketahui apakah ada kaitannya dengan kematiannya. Menurut Erin Phipps, dokter hewan dari Departemen Kesehatan New Mexico, hantavirus —penyakit yang membunuh Betsy—tidak menular ke anjing.

Setelah hampir dua pekan penyelidikan, Dr. Heather Jarrell, kepala pemeriksa medis dari Kantor Investigasi Medis New Mexico mengumumkan penyebab kematian pasangan ini pada 7 Maret. Betsy meninggal akibat hantavirus pulmonary syndrome, penyakit langka yang ditularkan melalui urine, air liur, atau kotoran tikus. Menurut Dr. Jarrell, kasus hantavirus jarang terjadi, tapi memiliki tingkat kematian hingga 42 persen di New Mexico.

Udara kering dan dataran tinggi Santa Fe mempercepat proses tersebut. Beberapa bagian tubuh membusuk, sementara bagian lain mulai mengering seperti mumi. Menurut laporan New York Post, kondisi lingkungan rumah mereka yang berada di dataran tinggi dengan udara kering menyebabkan proses ini terjadi.

Dalam lima tahun terakhir, kurang dari sepuluh kasus tercatat di negara bagian tersebut. Dilansir dari New York Post, CDC (Centers for Disease Control and Prevention atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) juga telah diberitahu mengenai kasus Betsy, tapi tak menemukan lonjakan abnormal dalam laporan hantavirus.