Presenter Percaya Nggak Percaya Leo Lumanto Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta -Presenter acara Percaya Nggak Percaya di ANTV Leo Lumanto dikabarkan meninggal pada Rabu 12 April 2017. Kabar tersebut pertama kali disiarkan oleh presenter dan pesulap Damian Aditya dalam akun twitternya. “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Leo Lumanto. Selamat jalan mbah..,” ucap Damian Aditya pada Rabu sore, 12 April 2017.



Konfirmasi meninggalnya Leo juga didapat dari akun instagram presenter Alvin Adam. Ia mengunggah foto Leo Lumanto dengan menuliskan keterangan bahwa Leo tutup usia sekitar pukul 14.30 WIB. Namun Alvin tidak memberikan keterangan penyebab meninggalnya Leo.

“Selamat Jalan sahabatku sayang Leo Loemanto semoga Allah SWT menerima semua amal baikmu dan mengampuni semua amal baikmu dan mengampuni dosa2mu dan Avad Utami istri tercinta kau tabah menghadapi cobaan ini serta kedua belah pihak yang ditinggalkan,” ucap Alvin Adam dalam keterangan fotonya.



Leo Lumanto terlahir pada 5 Desember 1969 dan meninggal dunia di usia ke-48 tahun. Semasa hidupnya, ia pernah menjadi presenter acara Dunia Lain di Trans TV. Ia juga pernah membintangi acara misteri Percaya Nggak Percaya di ANTV bersama Arzetti Bilbina. Selain itu, ia pernah unjuk kebolehan bermain film, yakni Mirror, bersama Nirina Zubir dan Love is You bersama girl band Cherry Belle.



Rencananya, jenazah akan dimakamkan hari ini, Kamis, 13 April 2017 pukul 10.00 WIB di Pemakaman Tanah Kusir, berangkat dari rumah duka, Kebayoran Residence, Cluster Essence blok c 9, Bintaro sektor 7. “Kalau dari arah sektor 6 ketemu lampu merah pertama (sesudah flyover) belok kanan," ucap Alvin.



DESTRIANITA