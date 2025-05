TEMPO.CO, Jakarta - Annisa Pohan terkenal sangat peduli dengan pendidikan. Selain mendirikan Yayasan Tunggadewi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak, ia juga sempat menjadi asisten guru di sebuah sekolah dasar negeri di Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat.



"Saya pengin sekali ngajar, tapi susah mengatur waktunya, kan saya juga punya anggota (batalion) dan juga punya keluarga yang harus diperhatikan," kata Annisa saat ditemui di Senayan City, Jakarta.



Setelah suaminya, Agus Harimurti, dipromosikan menjadi Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning, Tangerang, kesibukan Annisa bertambah padat sehingga sulit membagi waktu untuk keluarga, Yayasan Tunggadewi yang dipimpinnya, dan kegiatan sebagai istri TNI.



Annisa mengaku, selama menjadi asisten guru, banyak pelajaran yang didapatnya soal dunia pendidikan. "Di AS, saya mengajar secara sukarela di sekolah Almira (putrinya) kira-kira seminggu sekali. Di AS, rasio pengajar dan murid 1 : 20 masih dirasa kurang, makanya mereka butuh banyak asisten, dan saya mengambil kesempatan itu," ujar Annisa.



Para orang tua, Annisa melanjutkan, kalau mau menjadi volunteer di kelas anaknya bisa membantu di perpustakaan atau di kelas. Namun ia lebih memilih di kelas karena bisa mengajari mereka baca, kemudian membaca bersama dan membantu gurunya.



Menurut Annisa, fasilitas pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dibanding sekolah negeri di pelosok AS sekalipun. "Sedih, sih, kalau melihat perbandingan fasilitas sekolah di sini dan di AS, saya itu di AS tinggalnya di kampung, di Leavenworth, Kansas, tapi di AS ada standar minimal untuk SD, SMP, SMA. Di sana, anak saya sekolah di public school, setara sekolah negeri di sini. Ibaratnya orang-orang yang enggak mampu juga ada di sekolah itu, tapi fasilitasnya sama seperti sekolah internasional di sini dan itu hitungannya public school yang paling biasa di kota itu, padahal ada public school yang lebih bagus lagi yang ada teater dan sebagainya," dia menjelaskan.



Setelah pulang ke Tanah Air, Annisa mengatakan tekadnya untuk mengabdi kepada negara. "Pendidikan itu salah satu pilar utama pengembangan kualitas hidup manusia. Dengan pendidikan yang baik, maka akan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Kalau kualitas pendidikan enggak baik, mau dibawa ke mana Indonesia ke depan? Apalagi sekarang jumlah anak usia sekolah 5-18 tahun menduduki porsi terbesar. Mereka ini yang akan meneruskan bangsa kita. Kalau tidak kita kasih pendidikan yang baik, ke depan Indonesia siapa yang pegang?" tuturnya.



ANTARA