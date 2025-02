Profil Barbie Hsu, Pemeran Shan Cai dalam Meteor Garden yang Meninggal di Usia 48 Tahun

Sebelum menjadi seorang aktris, Barbie Hsu memulai kariernya sebagai penyanyi dalam grup duo bernama "SOS" (Sisters of Shu) bersama saudaranya, Dee Hsu pada 1994. Namun, Nama grup ini kemudian diubah menjadi "ASOS" (A Sisters of Shu) karena masalah kontrak.

Sebagai aktris papan atas, Hsu telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Termasuk The 14th Chinese Language Ranking Awards Ceremony pada 2010, Asian Influence Awards/Best Film Actress Award pada 2010, dan Golden Lotus Award for Best Actress di Festival Film Internasional Macau ke-4 pada 2012. Hsu juga masuk dalam daftar The 100 Most Beautiful Faces of 2012 versi situs Amerika TC Candler.